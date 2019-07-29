Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.

Премьер заявил, что, по его мнению, основная проблема — это освоение выделенных средств, оно «осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым».

«Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это можно сделать, нужно обязательно ускориться», — цитирует ТАСС Медведева.

В мае Медведев поручил своим заместителям лично следить за реализацией национальных проектов посредством командировок в регионы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане увеличили финансирование национальных проектов.