В ПФР предупредили о возможных ошибках в начислении пенсий
- РИА Новости
В ПФР отметили, что существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться или возникнут обстоятельства, которые уменьшают размер выплат.
В качестве одного из примеров в ведомстве привели пенсию по потере кормильца. Право на получение этих выплат прекращается с 18 лет, но при этом в случае очного обучения срок продлевается до 23 лет.
В ПФР подчеркнули, что «информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии».
Другой вариант возможной переплаты — в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии.
Ранее российское правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям.