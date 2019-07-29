В ПФР предупредили о возможных ошибках в начислении пенсий

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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что в некоторых ситуациях может возникнуть переплата пенсии. Как сообщает «Российская газета», эту переплату придётся вернуть.
В ПФР предупредили о возможных ошибках в начислении пенсий
  • РИА Новости

В ПФР отметили, что существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться или возникнут обстоятельства, которые уменьшают размер выплат.

В качестве одного из примеров в ведомстве привели пенсию по потере кормильца. Право на получение этих выплат прекращается с 18 лет, но при этом в случае очного обучения срок продлевается до 23 лет.

В ПФР подчеркнули, что «информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии».

Другой вариант возможной переплаты — в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии.

Ранее российское правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям.

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