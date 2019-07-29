Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения

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Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вновь появятся в составе Вооружённых сил России.
Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения
  • РИА Новости

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях», — уточнил он.

По словам Колотовкина, в боевой обстановке важно существование подразделений, способных, в частности, ввести в строй повреждённую боевую технику.

«Также недавно у нас появился и свой инженерный полк... Этот полк был оснащён понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет в течение часа развернуть 250-метровый понтонный мост через реку», — добавил он.

Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.

Функции указанных соединений передавали на аутсорсинг.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

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