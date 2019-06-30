Чемезов сообщил о начале производства С-500

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Чемезов сообщил о начале производства С-500
  • © Russian Defence Ministry
  • globallookpress.com

По его словам, в России создаётся новое современное оружие.

«И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Ну, это более современный комплекс», — цитирует Чемезова ТАСС.

Глава «Ростеха» отметил, что «не хотел бы сейчас рассказывать» об С-500. Он добавил, что этот комплекс «ещё на вооружении не стоит». 

При этом Чемезов считает, что С-500 «появится в ближайшее время».

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет.

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