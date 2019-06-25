Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новейшая система ПВО С-500 поступит в войска в ближайшие годы. По его словам, в настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет.

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«Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы», — цитирует вице-премьера РИА Новости. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500. Подробнее об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.