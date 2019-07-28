В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Отмечается, что инцидент произошёл в Ленинском районе региона.
«По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны города Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes-Benz», — говорится в тексте.
В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел ещё две двигавшихся навстречу машины.
Как уточнили в полиции, одна пострадавшая девочка получила тяжёлые травмы и скончалась в реанимации, ещё четверым несовершеннолетним оказывают необходимую помощь.
«Также пострадали взрослые — водители двух транспортных средств», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.
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