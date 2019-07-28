В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек

В результате аварии с участием нескольких автомобилей на трассе «Таврида» пострадали семь человек, среди них пятеро детей. По данным полиции, вследствие полученных травм один ребёнок скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Отмечается, что инцидент произошёл в Ленинском районе региона.

«По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны города Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes-Benz», — говорится в тексте.

В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел ещё две двигавшихся навстречу машины.

Как уточнили в полиции, одна пострадавшая девочка получила тяжёлые травмы и скончалась в реанимации, ещё четверым несовершеннолетним оказывают необходимую помощь.

«Также пострадали взрослые — водители двух транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее СМИ передавали, что в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в московском районе Нижегородский пострадали четыре человека.

В июне URA.RU передавало, что из-за аварии в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.