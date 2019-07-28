Командующий ЧФ сообщил о кардинальном изменении флота

Командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Игорь Осипов заявил о кардинальном изменении ЧФ за последние пять лет. Об этом информирует РИА Новости.

«За последние пять лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в «родную гавань» и заботе государства о развитии и модернизации флота», — отметил Осипов.

Он отметил, что флот продолжает принимать и осваивать новые корабли, а также современные образцы военной техники.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что доля современных образцов вооружений и военной техники в Военно-морском флоте России превысила 62%.

Агентство «Крыминформ» передавало, что в Севастополе за парадом, посвящённым Дню Военно-морского флота России, наблюдали несколько десятков тысяч человек.