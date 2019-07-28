Патриарх Кирилл предостерёг верующих от чуждых «идеологических конструкций»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю праздника Крещения Руси напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций», подчеркнув, что последствия подобного выбора могут быть «весьма печальными».

По словам патриарха Кирилла, человек не может существовать без осознания того, кто он и где его место.

«Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями — и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными», — цитирует патриарха РИА Новости.

Также он отметил важность связи личности с историей, подчеркнув, что в первую очередь это должна быть не история конфликтов, а история святых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей в стране к диалогу.

День Крещения Руси князем Владимиром в 988 году отмечается в России ежегодно 28 июля.