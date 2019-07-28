Патриарх Кирилл предостерёг верующих от чуждых «идеологических конструкций»
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- РИА Новости
По словам патриарха Кирилла, человек не может существовать без осознания того, кто он и где его место.
«Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями — и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными», — цитирует патриарха РИА Новости.
Также он отметил важность связи личности с историей, подчеркнув, что в первую очередь это должна быть не история конфликтов, а история святых.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей в стране к диалогу.
День Крещения Руси князем Владимиром в 988 году отмечается в России ежегодно 28 июля.