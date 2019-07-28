Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу

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Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
  • © president.gov.ua

«Поздравляю всех с Днём крещения Киевской Руси — Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития», — сказал Зеленский. 

По его мнению, вера должна объединять, а не разделять украинцев. 

«В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал он в Twitter.

Ранее замглавы Отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что притеснения церкви после прихода к власти Зеленского стали менее масштабными.

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