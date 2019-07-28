Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом

В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД региона.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.

«В результате ДТП погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сиденьях: трое мужчин и одна женщина», — указано в сообщении.

Отмечается, что два пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.