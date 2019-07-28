Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД региона.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.
«В результате ДТП погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сиденьях: трое мужчин и одна женщина», — указано в сообщении.
Отмечается, что два пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.