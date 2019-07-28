В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста

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В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Праздничный артиллерийский салют состоится в Москве в Парке Победы 28 июля», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «ночное небо озарят 2500 фейерверков различных видов».

Также в ведомстве сообщили, что «салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей «КамАЗ».

В июне Минобороны России запустило на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

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