Прокуратура начала проверку из-за падения самолёта в Подмосковье

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолёта в Московской области.
Прокуратура начала проверку из-за падения самолёта в Подмосковье
  • © ГУ МЧС России по Московской области

Об этом говорится на сайте ведомства.

«27 июля 2019 года вблизи аэродрома Дракино в Серпуховском районе Московской области потерпел крушение легкомоторный самолёт марки RAG-2895... В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта погибли два человека, находившиеся на борту. Следователи уже начали доследственную проверку по факту произошедшего.

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