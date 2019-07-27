Прокуратура начала проверку из-за падения самолёта в Подмосковье
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«27 июля 2019 года вблизи аэродрома Дракино в Серпуховском районе Московской области потерпел крушение легкомоторный самолёт марки RAG-2895... В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка», — указывается в заявлении.
Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта погибли два человека, находившиеся на борту. Следователи уже начали доследственную проверку по факту произошедшего.