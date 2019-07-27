Прокуратура начала проверку из-за падения самолёта в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолёта в Московской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«27 июля 2019 года вблизи аэродрома Дракино в Серпуховском районе Московской области потерпел крушение легкомоторный самолёт марки RAG-2895... В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта погибли два человека, находившиеся на борту. Следователи уже начали доследственную проверку по факту произошедшего.