Расчёты С-400 проведут стрельбы в Астраханской области

Расчёты зенитных ракетных систем С-400 Западного военного округа проведут боевые стрельбы в рамках учений на астраханском полигоне Ашулук. Об этом информирует пресс-служба ЗВО.

В учениях принимают участие два зенитных полка и один радиотехнический.

Военные отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет. Также будут отработаны занятие, оборудование и маскировка стартовых позиций.

Кроме того расчёты выполнят комплекс нормативов по обслуживанию боевой техники.

Ранее «Невские новости» передавали, что разведчики ЗВО провели учения в Ленинградской области.