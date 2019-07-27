Расчёты С-400 проведут стрельбы в Астраханской области
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- РИА Новости
В учениях принимают участие два зенитных полка и один радиотехнический.
Военные отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет. Также будут отработаны занятие, оборудование и маскировка стартовых позиций.
Кроме того расчёты выполнят комплекс нормативов по обслуживанию боевой техники.
Ранее «Невские новости» передавали, что разведчики ЗВО провели учения в Ленинградской области.