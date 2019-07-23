Разведчики ЗВО провели учения в Ленобласти

Разведчики Западного военного округа провели учения в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В занятиях приняли участие более 100 человек и около 20 единиц вооружения и военной техники.

Разведывательные подразделения мотострелкового соединения отработали действия в тылу условного противника. В частности, они совершили марш-бросок, вывели из строя стратегические объекты, нарушили коммуникации командного пункта «оппонента», а также вышли в район, который согласно сценарию удерживался незаконным формированием.

В роли условного противника выступили сотрудники одного из разведывательных подразделений этого же соединения.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.