Разведчики ЗВО провели учения в Ленобласти

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Разведчики Западного военного округа провели учения в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Разведчики ЗВО провели учения в Ленобласти
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В занятиях приняли участие более 100 человек и около 20 единиц вооружения и военной техники.

Разведывательные подразделения мотострелкового соединения отработали действия в тылу условного противника. В частности, они совершили марш-бросок, вывели из строя стратегические объекты, нарушили коммуникации командного пункта «оппонента», а также вышли в район, который согласно сценарию удерживался незаконным формированием.

В роли условного противника выступили сотрудники одного из разведывательных подразделений этого же соединения.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.

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