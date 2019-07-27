В Иркутской области ожидается рост уровня воды в реках из-за дождей

В Иркутской области 27—28 июля ожидается повышение уровня воды в реках из-за дождей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве предупредили о повышении уровня воды на реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 240—290 см при критической отметке в 320 см, на реке Оке в районе населённого пункта Ухтуй — до отметок 240—290 см при критической отметке в 470 см, на реке Белой в районе посёлка Мишелёвка — до отметок 540—590 см при критической отметке в 680 см.

Ранее в МЧС сообщили об отсутствии подтопленных жилых территорий в Приангарье.

С 25 июня в Иркутской области начался паводок из-за сильных ливней. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек.

Телеканал «360» передавал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших жителей региона.