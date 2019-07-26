Артиллеристы ЦВО провели учения в Челябинской области

Артиллеристы Центрального военного округа провели учения в Челябинской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Военнослужащие отработали ведение контрбатарейной стрельбы по огневым средствам условного противника.

Всего выполнено около 100 огневых задач.

К манёврам привлекли более 1,5 тыс. человек и свыше 500 единиц военной техники и вооружения, в том числе системы залпового огня «Ураган» и «Град-М», самоходные гаубицы «Мста-Б» и «Акация».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что ракетная бригада Западного военного округа начала полевые тренировки на полигоне в Ленинградской области.