В Петербурге организуют уличные трансляции парада в честь Дня ВМФ
- РИА Новости
Увидеть мероприятие можно будет 28 июля на крупноформатных экранах на Биржевой и Дворцовой площадях, а также в Кронштадте — в Петровском парке, на Якорной площади и на форте «Константин».
Также запланировано прямое включение о подготовке и проведении Главного военно-морского парада в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет бесплатным.