В Петербурге организуют уличные трансляции парада в честь Дня ВМФ

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В Санкт-Петербурге организуют уличные трансляции парада в честь Дня Военно-морского флота, сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ.
В Петербурге организуют уличные трансляции парада в честь Дня ВМФ
  • РИА Новости

Увидеть мероприятие можно будет 28 июля на крупноформатных экранах на Биржевой и Дворцовой площадях, а также в Кронштадте — в Петровском парке, на Якорной площади и на форте «Константин».

Также запланировано прямое включение о подготовке и проведении Главного военно-морского парада в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет бесплатным.

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