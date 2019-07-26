В Петербурге организуют уличные трансляции парада в честь Дня ВМФ

В Санкт-Петербурге организуют уличные трансляции парада в честь Дня Военно-морского флота, сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Увидеть мероприятие можно будет 28 июля на крупноформатных экранах на Биржевой и Дворцовой площадях, а также в Кронштадте — в Петровском парке, на Якорной площади и на форте «Константин».

Также запланировано прямое включение о подготовке и проведении Главного военно-морского парада в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет бесплатным.