В Пермском крае осудили экс-руководителя налоговой инспекции

В городе Лысьва осудили бывших руководителя и главного бухгалтера межрайонной налоговой инспекции, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

По имеющимся данным, с января 2013 года по август 2017 года главбух требовала от коллег писать заявления о выдаче материальной помощи в связи с тяжёлым финансовым положением, после чего присваивала средства себе.

«Ущерб от преступных действий составил более миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Экс-руководитель инспекции с сентября 2008 года по апрель 2015 года предоставляла бизнесмену помещение буфета в здании налоговой без договора аренды и договора на возмещение расходов, связанных с содержанием имущества. Она получила полтора года колонии-поселения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в суд направлено уголовное дело против жителя Сочи, обвиняемого в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажного дома.