В Челябинской области обвинили подозреваемого в изнасиловании воспитанников интерната

В Челябинской области предъявили окончательное обвинение бизнесмену, подозреваемому в изнасиловании детей-сирот в школе-интернате. Об этом сообщает URA.RU.

Домашний арест продлили до 2 ноября 2019 года, чтобы мужчина ознакомился с материалами уголовного дела.

Как рассказала глава пресс-службы областного суда Наталья Прохорова, постановление не вступило в законную силу, и обвиняемый может его обжаловать.

В феврале 2018 года был задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в растлении семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома.

Ранее «Ридус» сообщал, что в Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу.