В Челябинской области обвинили подозреваемого в изнасиловании воспитанников интерната
- РИА Новости
Домашний арест продлили до 2 ноября 2019 года, чтобы мужчина ознакомился с материалами уголовного дела.
Как рассказала глава пресс-службы областного суда Наталья Прохорова, постановление не вступило в законную силу, и обвиняемый может его обжаловать.
В феврале 2018 года был задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в растлении семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома.
Ранее «Ридус» сообщал, что в Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу.