Адыгея направит ещё 555 млн рублей на строительство высокогорной дороги
- РИА Новости
Об этом заявил глава республиканского комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов.
Проект начали реализовывать в 2018 году. Проложено около двух километров дороги.
Как отметил Калашаов, начало новой трассы расположено на высоте порядка 1,5 тыс. метров над уровнем моря, проводились серьёзные проектные и подготовительные работы.
В 2019 году должно быть построено 4,5 из 10 км первого пускового комплекса.
Общая протяжённость трассы, призванной соединить Лагонаки и Гузерипль, оценивается в 17 км.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта.