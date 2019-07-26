Адыгея направит ещё 555 млн рублей на строительство высокогорной дороги

Адыгея направит до конца года ещё 555,5 млн рублей на продолжение строительства высокогорной дороги в районе плато Лагонаки, сообщает портал «Юга.ру».

Об этом заявил глава республиканского комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов.

Проект начали реализовывать в 2018 году. Проложено около двух километров дороги.

Как отметил Калашаов, начало новой трассы расположено на высоте порядка 1,5 тыс. метров над уровнем моря, проводились серьёзные проектные и подготовительные работы.

В 2019 году должно быть построено 4,5 из 10 км первого пускового комплекса.

Общая протяжённость трассы, призванной соединить Лагонаки и Гузерипль, оценивается в 17 км.

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