В Севастополе изменят работу общественного транспорта в День ВМФ

В Севастополе изменят работу общественного транспорта в воскресенье, 28 июля, в связи с празднованием Дня Военно-морского флота.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Общественный транспорт у нас будет работать исправно, причём в режиме рабочего дня (ходить будет чаще). Время работы четырёх троллейбусных маршрутов (№7, №9, №10, №12) будет продлено до 1:00 ночи (29 июля)», — заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

По его словам, в течение всего дня будут введены ограничения движения по центральному кольцу для всех машин, кроме общественного транспорта и коммунальных служб.

Кроме того, работу пассажирских катеров продлят до 00:00.

Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет бесплатным.