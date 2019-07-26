Совфед одобрил закон о запрете микрокредитования под залог жилья

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Как сообщает РИА Новости, закон направлен на предотвращение и пресечение случаев мошенничества с жильём граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заёмщика или иного физлица-залогодателя. Также частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых является государство.

Также закон устанавливает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК).

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал запрет микрокредитов под залог жилья.