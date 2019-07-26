Совфед одобрил закон о запрете микрокредитования под залог жилья

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Совфед одобрил закон о запрете микрокредитования под залог жилья
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, закон направлен на предотвращение и пресечение случаев мошенничества с жильём граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заёмщика или иного физлица-залогодателя. Также частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых является государство.

Также закон устанавливает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК).

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал запрет микрокредитов под залог жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить