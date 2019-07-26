МЧС усовершенствует методы тушения пожаров

Замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций России Илья Денисов заявил, что ведомство планирует совершенствовать методы тушения пожаров.

«Главой МЧС России поставлена задача по выработке решений, направленных на развитие и совершенствование методов и технологий пожаротушения, совершенствование пожарно-спасательной техники, а также работы газодымозащитной службы», — приводит РИА Новости слова Денисова.

Он отметил, что МЧС в настоящее время разрабатывает комплексный план и ведомственные приказы по совершенствованию пожаротушения.

Ранее СМИ писали, что пожарных-волонтёров обяжут оканчивать курсы профессиональной подготовки и раз в год проходить медицинское обследование.