МЧС усовершенствует методы тушения пожаров

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Замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций России Илья Денисов заявил, что ведомство планирует совершенствовать методы тушения пожаров.
МЧС усовершенствует методы тушения пожаров
  • РИА Новости

«Главой МЧС России поставлена задача по выработке решений, направленных на развитие и совершенствование методов и технологий пожаротушения, совершенствование пожарно-спасательной техники, а также работы газодымозащитной службы», — приводит РИА Новости слова Денисова.

Он отметил, что МЧС в настоящее время разрабатывает комплексный план и ведомственные приказы по совершенствованию пожаротушения.

Ранее СМИ писали, что пожарных-волонтёров обяжут оканчивать курсы профессиональной подготовки и раз в год проходить медицинское обследование.

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