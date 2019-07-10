Пожарных-волонтёров обяжут проходить курсы профподготовки и медобследование

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Пожарных-волонтёров обяжут оканчивать курсы профессиональной подготовки и раз в год проходить медицинское обследование, сообщают «Известия».
Пожарных-волонтёров обяжут проходить курсы профподготовки и медобследование
  • РИА Новости

Такой национальный стандарт разработало Главное управление пожарной охраны МЧС России совместно со Всероссийским добровольным пожарным обществом и Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности.

Как отмечают разработчики, новый стандарт не ограничивает добровольческую деятельность, а только определяет конкретные требования к волонтёрам, так как речь идёт о риске для жизни и здоровья.

Стандарт «Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана» согласован со всеми заинтересованными сторонами, одобрен на заседании профильного технического комитета по стандартизации и в августе будет передан в Росстандарт, уточнили в комитете Торгово-промышленной палаты России по безопасности предпринимательской деятельности.

Документ определяет три типа добровольных пожарных команд и два типа добровольных пожарных дружин, устанавливает требования к их оснащению мобильными средствами пожаротушения, аварийно-спасательным и пожарным оборудованием и средствами защиты личного состава.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде открыли региональный центр развития добровольчества.

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