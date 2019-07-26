В Томской области зафиксировали массовую гибель пчёл

Управление Россельхознадзора по Томской области получило обращения о массовой гибели пчёл от нескольких региональных пчеловодств. В ведомстве не исключают, что ЧП вызвано действием химикатов.

Об этом сообщается на сайте томского отделения Россельхознадзора.

«Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», — говорится в сообщении ведомства.

Региональное управление Россельхознадзора указывает на отсутствие у ведомства полномочий по контролю за безопасным применением пестицидов и агрохимикатов на территории России.

Ранее в Орловской области была отмечена массовая гибель пчёл. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела из-за нарушений в использовании пестицидов.