Источник: прокуратура просит приговорить бизнесмена Мкртчана к девяти годам колонии

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Сторона гособвинения просит Московский городской суд приговорить генерального директора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что мужчину обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей. 

«В ходе прений сторон в Мосгорсуде гособвинитель попросил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, прокуратура попросила взыскать с подсудимого 1 млн рублей в виде штрафа.

В феврале 2018 года сообщалось, что бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и акционер «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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