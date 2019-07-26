Источник: прокуратура просит приговорить бизнесмена Мкртчана к девяти годам колонии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что мужчину обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей.
«В ходе прений сторон в Мосгорсуде гособвинитель попросил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.
Также, по его словам, прокуратура попросила взыскать с подсудимого 1 млн рублей в виде штрафа.
В феврале 2018 года сообщалось, что бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и акционер «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.