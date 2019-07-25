В Ижевске в день ВМФ России состоится парусная регата

В Ижевском пруду 28 июля состоятся соревнования по водным видам спорта, приуроченные к Дню Военно-морского флота России.

Об этом сообщает Udm-Info.ru.

«В акватории пруда 6 яхтсменов города Ижевска сразятся за звание лучшего. Спортсменам предстоит проплыть около 15-20 км», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируются соревнования на шестивесельных шлюпках ЯЛ-6 среди детей и мастеров спорта. Дистанция заплыва составит один километр.

Ранее Пятый канал сообщал, что линейный 54-пушечный корабль четвёртого ранга «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России.