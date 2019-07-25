Эксперт прокомментировал предложение сделать программу маткапитала бессрочной
- ©pixabay.com
«Такой подход стал бы конструктивным», — заявил он.
По его мнению, нужно формировать отношение к маткапиталу как к чему-то стабильному и устойчивому.
Вместе с тем, считает эксперт, демографическая политика должна быть более разнообразной.
«Независимо от маткапитала, можно сделать упор на налоговых мерах», — считает он.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.