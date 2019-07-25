Мосгорсуд оставил сотрудника ЦНИИмаш под домашним арестом

Московский городской суд оставил в силе решение о домашнем аресте сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, подозреваемого в государственной измене.

«Постановление Лефортовского суда Москвы от 4 июля, которым в отношении Мещерякова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 сентября, оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит сообщение суда Интерфакс.

Отмечается, что апелляция рассматривалась в закрытом режиме.

В июле 2018 года по делу о госизмене был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Адвокат сообщил, что Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.

В начале июня суд арестовал на два месяца ещё одного учёного — Романа Ковалёва — по делу о госизмене.