Мосгорсуд оставил сотрудника ЦНИИмаш под домашним арестом
- РИА Новости
«Постановление Лефортовского суда Москвы от 4 июля, которым в отношении Мещерякова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 сентября, оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит сообщение суда Интерфакс.
Отмечается, что апелляция рассматривалась в закрытом режиме.
В июле 2018 года по делу о госизмене был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Адвокат сообщил, что Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.
В начале июня суд арестовал на два месяца ещё одного учёного — Романа Ковалёва — по делу о госизмене.