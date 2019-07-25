Эксперт оценила предложение сделать программу маткапитала бессрочной
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По её мнению, большинство родителей поддержат такую инициативу.
«Люди понимают, что это свидетельствует о некой социальной стабильности, о том, что можно планировать рождение детей, создавать семьи и рассчитывать на то, что такая поддержка, как материнский капитал, будет предоставлена», — сказала она.
Леткова выразила надежду, что программа станет постоянной и это никак не повлияет на её индексацию.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение сделать программу маткапитала бессрочной.