Эксперт оценила предложение сделать программу маткапитала бессрочной

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с сайтом «Москва 24» оценила предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.

По её мнению, большинство родителей поддержат такую инициативу.

«Люди понимают, что это свидетельствует о некой социальной стабильности, о том, что можно планировать рождение детей, создавать семьи и рассчитывать на то, что такая поддержка, как материнский капитал, будет предоставлена», — сказала она.

Леткова выразила надежду, что программа станет постоянной и это никак не повлияет на её индексацию.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение сделать программу маткапитала бессрочной.