В Воронежской области проводят проверку по факту ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими

В Воронежской области организовали проверку по факту ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими, сообщает Newinform.

По данным региональных правоохранительных органов, в четверг, 25 июля, в Верхнемамонском районе водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся со встречным Volkswagen Caddy в районе 694-го километра трассы М4 «Дон».

Погиб один из пассажиров Toyota.

Госпитализированы два человека, находившиеся в Toyota, и шестеро из Volkswagen.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге повторно арестовали водителя, сбившего троих пешеходов.