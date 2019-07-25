В Воронежской области проводят проверку по факту ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими
- РИА Новости
По данным региональных правоохранительных органов, в четверг, 25 июля, в Верхнемамонском районе водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся со встречным Volkswagen Caddy в районе 694-го километра трассы М4 «Дон».
Погиб один из пассажиров Toyota.
Госпитализированы два человека, находившиеся в Toyota, и шестеро из Volkswagen.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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