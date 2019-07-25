В Воронежской области проводят проверку по факту ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими

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В Воронежской области организовали проверку по факту ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими, сообщает Newinform.
В Воронежской области проводят проверку по факту ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими
  • РИА Новости

По данным региональных правоохранительных органов, в четверг, 25 июля, в Верхнемамонском районе водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся со встречным Volkswagen Caddy в районе 694-го километра трассы М4 «Дон».

Погиб один из пассажиров Toyota.

Госпитализированы два человека, находившиеся в Toyota, и шестеро из Volkswagen.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге повторно арестовали водителя, сбившего троих пешеходов.

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