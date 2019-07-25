В Петербурге провели генеральную репетицию Главного военно-морского парада

В Санкт-Петербурге провели генеральную репетицию Главного военно-морского парада, сообщает «ПолитЭксперт».

В тренировке участвовали ракетный корабль «Серпухов», корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал флота Касатонов», подводная лодка «Кронштадт» и другие корабли и суда.

Затем над Сенатской площадью пролетели самолёты и вертолёты, представляющие морскую авиацию. Показ завершили штурмовики Су-25.

Парад состоится в воскресенье, 28 июля, в День ВМФ.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе провели первую тренировку парада в честь Дня ВМФ.