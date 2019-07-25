В МЧС Крыма поступили две новые моторные лодки «Буревестник-530»

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В ГУ МЧС России по Республике Крым поступили две новые моторные лодки «Буревестник-530», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МЧС Крыма поступили две новые моторные лодки «Буревестник-530»
  • © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Их вместимость — до восьми человек.

«Лодки распределены в Судакский и Черноморский аварийно-спасательные отряды. Спасатели уже приступили к так называемой обкатке», — заявил глава министерства Сергей Шахов.

По его словам, технику приобрели за счёт выделенных из регионального бюджета средств.

В этом году также закуплено четыре автомобиля УАЗ и два аварийно-спасательных автомобиля на базе УАЗ «Патриот».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе провели комплексную тренировку сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по тушению крупного лесного пожара.

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