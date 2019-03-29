В Севастополе провели учения по ликвидации крупного лесного пожара

В Севастополе провели комплексную тренировку сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по тушению крупного лесного пожара.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

К занятиям привлекли все силы территориальной подсистемы РСЧС. По легенде учений, возгорание произошло на склоне горы Гасфорта в результате неосторожного обращения с огнём при сильном ветре на площади 20 га с переходом на верховой пожар (5 га). По сценарию, из-за усиливавшегося ветра огонь почти достиг окраин сёл Хмельницкое и Черноречье.

В ГУ МЧС России по Севастополю развернули оперативный штаб. В месте условной чрезвычайной ситуации была задействована аэромобильная группировка в количестве 60 человек и 14 единиц техники.

В занятиях также принимали участие общественные организации: Добровольная пожарная охрана, Севастопольский казачий округ, поисково-спасательный отряд кинологов-волонтёров «Вектор» и другие.

Всего к учениям привлекли 320 человек и 79 единиц техники.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области спасатели провели учения, посвящённые отработке ликвидации чрезвычайной ситуации.