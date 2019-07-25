В Севастополе проверят все лифты из-за аварии в многоэтажном доме

В Севастополе проверят всё лифтовое хозяйство из-за аварии в многоэтажном доме. Эту тему обсудили на заседании городского правительства, передаёт «Новый Севастополь».

«Выписано 186 предписаний всем управляющим компаниям по проверкам всего лифтового оборудования по всему городу», — сказал и. о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Он уточнил, что в результате произошедшего инцидента лифт не упал — он ехал с третьего этажа на первый и не остановился, сев на буферную подушку. Результатов проверки Ростехнадзора пока нет.

Ранее сообщалось, что следователи изучают документы по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, а также устанавливают ответственных лиц и проводят экспертизы.

«Крыминформ» сообщало, что в Симферополе направили в суд материалы уголовного дела о гибели женщины с ребёнком в лифте многоэтажного дома.