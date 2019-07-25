В Севастополе проверят все лифты из-за аварии в многоэтажном доме
- РИА Новости
«Выписано 186 предписаний всем управляющим компаниям по проверкам всего лифтового оборудования по всему городу», — сказал и. о. вице-губернатора Владимир Базаров.
Он уточнил, что в результате произошедшего инцидента лифт не упал — он ехал с третьего этажа на первый и не остановился, сев на буферную подушку. Результатов проверки Ростехнадзора пока нет.
Ранее сообщалось, что следователи изучают документы по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, а также устанавливают ответственных лиц и проводят экспертизы.
«Крыминформ» сообщало, что в Симферополе направили в суд материалы уголовного дела о гибели женщины с ребёнком в лифте многоэтажного дома.