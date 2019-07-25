В Севастополе проверят все лифты из-за аварии в многоэтажном доме

Короткая ссылка
В Севастополе проверят всё лифтовое хозяйство из-за аварии в многоэтажном доме. Эту тему обсудили на заседании городского правительства, передаёт «Новый Севастополь».
В Севастополе проверят все лифты из-за аварии в многоэтажном доме
  • РИА Новости

«Выписано 186 предписаний всем управляющим компаниям по проверкам всего лифтового оборудования по всему городу», — сказал и. о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Он уточнил, что в результате произошедшего инцидента лифт не упал — он ехал с третьего этажа на первый и не остановился, сев на буферную подушку. Результатов проверки Ростехнадзора пока нет.

Ранее сообщалось, что следователи изучают документы по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, а также устанавливают ответственных лиц и проводят экспертизы.

«Крыминформ» сообщало, что в Симферополе направили в суд материалы уголовного дела о гибели женщины с ребёнком в лифте многоэтажного дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить