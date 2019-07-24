В Севастополе проводят проверку по факту падения лифта с тремя пассажирами

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В Севастополе организовали проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме.
В Севастополе проводят проверку по факту падения лифта с тремя пассажирами
  • © Следственный комитет РФ

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл 23 июля.

«С высоты третьего этажа упала кабина лифта, в которой находилось три человека — 64-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 50 и 33 лет. C травмой ноги пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу, мужчины получили ссадины и ушибы, не требующие госпитализации», — уточнили в ведомстве.

Следователи изучают документы по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, а также устанавливают ответственных лиц и проводят экспертизы.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Симферополе направили в суд материалы уголовного дела о гибели женщины с ребёнком в лифте многоэтажного дома.

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