В Волгограде завели дело по факту ДТП с двумя погибшими

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В Волгограде завели уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими, сообщают NovostiVolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
В Волгограде завели дело по факту ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

Авария произошла на трассе в Дубовском районе вечером 23 июля.

По имеющимся данным, житель Башкирии, управлявший праворульным автомобилем Toyota, несмотря на разметку, не смог вовремя перестроиться и вынудил 29-летнюю женщину за рулём Kia Sportage выехать на встречную полосу. Погибла она и её 36-летний муж. Супруги — жители Перми.

Водитель Toyota не остановился после ДТП. Его задержали позже.

«В данный момент житель Башкирии находится в статусе задержанного. Следствие будет ходатайствовать о его аресте в рамках возбуждённого уголовного дела», — заявили в ведомстве.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту ДТП с участием такси.

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