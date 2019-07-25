Матвиенко назвала дело Голунова хорошей встряской для всех

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко назвала дело журналиста Ивана Голунова хорошей встряской для всех.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Я думаю, что пример Голунова — это хорошая встряска для всех, это хороший урок, хорошая наука для тех, кто даже подумает о том, что возможно что-либо повторить», — сказала Матвиенко.

По её словам, фальсификация улик в виде подбрасывания наркотиков является преступлением.

«А если это делают сотрудники правоохранительных органов, то это двойное преступление. Это, как прописано в законе, отягчающие обстоятельства, и в данном случае никаких поблажек не должно быть», — заявила она.

Ранее стало известно, что четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.