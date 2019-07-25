Матвиенко назвала дело Голунова хорошей встряской для всех

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Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко назвала дело журналиста Ивана Голунова хорошей встряской для всех.
Матвиенко назвала дело Голунова хорошей встряской для всех
  • © Пресс-служба СФ

Об этом сообщает Интерфакс.

«Я думаю, что пример Голунова — это хорошая встряска для всех, это хороший урок, хорошая наука для тех, кто даже подумает о том, что возможно что-либо повторить», — сказала Матвиенко.

По её словам, фальсификация улик в виде подбрасывания наркотиков является преступлением. 

«А если это делают сотрудники правоохранительных органов, то это двойное преступление. Это, как прописано в законе, отягчающие обстоятельства, и в данном случае никаких поблажек не должно быть», — заявила она. 

Ранее стало известно, что четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.

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