Корабли ЧФ завершили формирование парадного строя в преддверии Дня ВМФ

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Корабли Черноморского флота завершили формирование парадного строя в преддверии Дня Военно-морского флота, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Корабли ЧФ завершили формирование парадного строя в преддверии Дня ВМФ
  • РИА Новости

Представлены подводная лодка «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва».

В парадной линии также есть корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

Общим руководством занимается командующий парадом, командир соединения надводных кораблей ЧФ, контр-адмирал Олег Криворог, передаёт «Новый Севастополь».

Первая тренировка парада состоялась 22 июля. Участники отработали эпизоды, в которых задействованы корабельные, береговые и авиационные компоненты.

День ВМФ отмечается 28 июля.

Ранее сообщалось, что ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Сиань» прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде России.

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