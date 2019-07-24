Психолог рассказал о возможных последствиях пожара в хабаровском лагере для детей

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Психолог Павел Жавнеров в беседе с газетой «Известия» рассказал о возможных последствиях пожара в хабаровском лагере «Холдоми» для детей.
Психолог рассказал о возможных последствиях пожара в хабаровском лагере для детей
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«Чёткой динамики здесь нет. Всё зависит от того, какие психологические условия были в жизни у ребёнка до этого события. Чем более он эмоционально неустойчивый и впечатлительный, тем сильнее он отреагирует на это событие», — заявил он.

По его мнению, это событие может привить страх закрытых пространств, боязнь огня или нелюбовь к детским лагерям.

Как считает Жавнеров, случившееся способно усилить мировоззрение ребёнка или ослабить его и поменять.

«Из одного и того же события человек может сделать вывод, что мир опасен и в нём нужно быть начеку. Или другой вывод — что может случиться всякое и нужно как можно чаще наслаждаться жизнью и, несмотря ни на что, двигаться вперёд», — отметил психолог.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что психологов столичного Института имени Сербского привлекли к оказанию помощи пострадавшим при пожаре в лагере «Холдоми».

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