Эксперт прокомментировал предупреждение Росприроднадзора об угрозе «экологического Чернобыля»

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Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.
Эксперт прокомментировал предупреждение Росприроднадзора об угрозе «экологического Чернобыля»
  • Вид на предприятие Усольехимпром / © Правительство Иркутской области

«Согласно законодательству, комбинат должен был сам за собой убирать, поскольку презумпция виновности производителя в нашем законодательстве прописана. Этого не происходило», — заявил он.

По его словам, очень правильно, что Радионова подняла этот вопрос публично.

Как считает эксперт, нужно для всех производств, как и положено по закону, закладывать фонды на рекультивацию.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал заявление Радионовой.

Речь идёт о предприятии «Усольехимпром», которое производит хлор и другие химические вещества. По словам Радионовой, данное предприятие находится в полуразрушенном состоянии — собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили.

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