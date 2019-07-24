Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский в беседе с Nation News оценил падение спроса на бытовую химию в России.

«Мы в ассоциации не проводим исследования, но, по отзывам компаний, я бы говорил о стабильности рынка. Тренда на снижение нет, но можно подтвердить, что значительное количество товаров бытовой химии продаётся по рекламным акциям», — заявил он.

По его словам, по некоторым категориям более 50% продукции реализуется по различным акциям, что приводит к существенным затратам производителей.

Как отметил Бобровский, у них в ассоциации состоят в основном крупные игроки, и их доля скорее стабильна.

«При этом вполне могла снизиться доля средних и малых игроков. К тому же тут имеется фактор перераспределения внутри категории: появились компактированные порошки, дозировка которых при той же эффективности меньше. Растёт и число потребителей, предпочитающих гели и капсулы для стирки», — добавил он.

Эксперты Nielsen утверждают, что промоакции на бытовую химию торговые сети активно продвигают с 2013 года для того, чтобы не потерять часть продаж. По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.