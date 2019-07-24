Россияне стали реже покупать бытовую химию

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В России наблюдается падение спроса на бытовую химию. Большую часть моющих средств россияне покупают по акции.
Россияне стали реже покупать бытовую химию
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Согласно данным аналитиков, за год наблюдений — с июня 2018 года по май 2019 года — на территории России было продано на 6% меньше упаковок стирального порошка, чем за прошлый аналогичный период. Количество реализованного кондиционера для белья сократилось на 11,8 %, а средств мытья посуды и прочей бытовой химии — на 3,8%.

Отмечается, что сокращение спроса россиян на бытовую химию аналитики фиксировали и раньше, с третьего квартала 2016 года.

Эксперты Nielsen утверждают, что промоакции на бытовую химию торговые сети активно продвигают с 2013 года для того, чтобы не потерять часть продаж. По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.

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