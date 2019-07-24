Россияне стали реже покупать бытовую химию

В России наблюдается падение спроса на бытовую химию. Большую часть моющих средств россияне покупают по акции.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Согласно данным аналитиков, за год наблюдений — с июня 2018 года по май 2019 года — на территории России было продано на 6% меньше упаковок стирального порошка, чем за прошлый аналогичный период. Количество реализованного кондиционера для белья сократилось на 11,8 %, а средств мытья посуды и прочей бытовой химии — на 3,8%.

Отмечается, что сокращение спроса россиян на бытовую химию аналитики фиксировали и раньше, с третьего квартала 2016 года.

Эксперты Nielsen утверждают, что промоакции на бытовую химию торговые сети активно продвигают с 2013 года для того, чтобы не потерять часть продаж. По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.

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