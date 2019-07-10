СМИ: Продажи лекарств в аптеках России сократились на 3,7% в январе — мае

Продажи лекарств в российских аптеках сократились на 3,7% в январе — мае 2019 года, до 2,1 млрд упаковок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт DSM Group.

Объём отечественного фармрынка составил 415 млрд рублей.

Продажи в натуральном выражении снизились впервые с 2015 года. В денежном они выросли на 1,2%.

«К концу года мы прогнозируем падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах. Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет», — заявил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Со своей стороны, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН выразила мнение, что эти цифры говорят не об экономии россиян на своём здоровье, а о том, что спрос переходит на более дорогие препараты.

«С чем это связано, трудно сказать. Может быть, у россиян укрепилось мнение, что дешёвые препараты не работают, и можно потратить больше денег в конечном итоге, чем купить одну упаковку из ценового сегмента выше 150 рублей», — заявила она.

Ранее СМИ сообщали, что спрос на сердечно-сосудистые препараты в России вырос на 22%.