СМИ: Продажи лекарств в аптеках России сократились на 3,7% в январе — мае

Короткая ссылка
Продажи лекарств в российских аптеках сократились на 3,7% в январе — мае 2019 года, до 2,1 млрд упаковок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт DSM Group.
СМИ: Продажи лекарств в аптеках России сократились на 3,7% в январе — мае
  • РИА Новости

Объём отечественного фармрынка составил 415 млрд рублей.

Продажи в натуральном выражении снизились впервые с 2015 года. В денежном они выросли на 1,2%.

«К концу года мы прогнозируем падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах. Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет», — заявил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Со своей стороны, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН выразила мнение, что эти цифры говорят не об экономии россиян на своём здоровье, а о том, что спрос переходит на более дорогие препараты.

«С чем это связано, трудно сказать. Может быть, у россиян укрепилось мнение, что дешёвые препараты не работают, и можно потратить больше денег в конечном итоге, чем купить одну упаковку из ценового сегмента выше 150 рублей», — заявила она.

Ранее СМИ сообщали, что спрос на сердечно-сосудистые препараты в России вырос на 22%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить