Эксперт прокомментировал заявление Чемезова о подделке питьевой воды в России
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«Дело в том, что при очень низкой себестоимости тары и розлива доходность этого бизнеса достигает 1000%. В результате возникает огромное желание нажиться на доверчивых гражданах», — заявил он.
Как отметил эксперт, если производитель или продавец заливает воду из-под крана, а на саму бутылку наклеивает этикетку с другим минеральным составом воды, то это прямое нарушение закона.
По словам Белова, необходимо проводить лабораторные проверки, делать «слепые» пробы, исследовать их и в случае несоответствия заявленному качеству снимать воду с производства и наказывать производителя.
Ранее главный специалист НИИ ВОДГЕО доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал в беседе с RT заявление Чемезова.