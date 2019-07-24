Эксперт прокомментировал заявление Чемезова о подделке питьевой воды в России

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Эксперт по качеству питьевой воды общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Белов в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что четверть продаваемой в стране питьевой воды — подделка.
Эксперт прокомментировал заявление Чемезова о подделке питьевой воды в России
  • © pixabay.com

«Дело в том, что при очень низкой себестоимости тары и розлива доходность этого бизнеса достигает 1000%. В результате возникает огромное желание нажиться на доверчивых гражданах», — заявил он.

Как отметил эксперт, если производитель или продавец заливает воду из-под крана, а на саму бутылку наклеивает этикетку с другим минеральным составом воды, то это прямое нарушение закона.

По словам Белова, необходимо проводить лабораторные проверки, делать «слепые» пробы, исследовать их и в случае несоответствия заявленному качеству снимать воду с производства и наказывать производителя.

Ранее главный специалист НИИ ВОДГЕО доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал в беседе с RT заявление Чемезова.

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