Исследование: импортная водка крепче российской

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Александра Рыкова
Специалисты Казанского национального исследовательского технологического университета сравнили показатели качества отечественной и импортной водки. С результатами исследования ознакомился RT.
Исследование: импортная водка крепче российской
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Исследование показало, что импортная водка крепче российской. Так, средняя крепость импортной водки — 40,04% об., а российской — 39,9% об.

Это соответствует нормативам — крепость водки допустима в пределах 37,5—56% об., говорится в тексте работы.

В ходе исследования также выяснилось, что содержание сивушных масел (побочный продукт спиртового брожения, придаёт водке неприятный запах и вкус) в импортной водке выше, чем в российской: 0,4—6,0 мг на кубический дециметр против 0,2—0,4 мг.

Кроме того, импортная водка оказалась хуже российской по содержанию ацетальдегида (токсическая примесь) и метанола. Однако все показатели были в пределах допустимых значений, уточняют авторы исследования.

Они также отметили, что все изученные образцы соответствуют требованиям стандарта, фальсификатов не выявлено.

Для анализа были изучены пробы десяти образцов импортной водки (в том числе из Армении, Финляндии и Белоруссии) и столько же образцов водки российского производства (разные бренды).

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