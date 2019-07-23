В Росстате объяснили рост притока мигрантов в Россию в начале года

В Росстате объяснили рост числа мигрантов в России в начале 2019 года тем, что Министерство внутренних дел в настоящее время передаёт ведомству более полные данные.

«Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», — рассказали в Росстате РБК.

Как отмечает издание, увеличение числа мигрантов в стране за январь — апрель текущего года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года произошло за счёт тех, кто получил в России временную регистрацию, тогда как миграция в пределах страны сократилась.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.