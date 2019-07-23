В Керчи изъяли более пяти тонн некачественной рыбной продукции
- © Игорь Руссак
- РИА Новости
Во время осмотра территории одного из местных предпринимателей в холодильных установках обнаружили морепродукты, в том числе камбалу-калкан, барабулю, луфарь, кефаль, ставриду, рапан, сельдь. Общая рыночная стоимость изъятого товара оценивается более чем в 1 млн рублей.
Материалы для возбуждения административного расследования переданы в керченское подразделение Роспотребнадзора.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.