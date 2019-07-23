В учениях России и Белоруссии задействуют до 950 единиц боевой техники
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- РИА Новости
«Количество основных систем вооружения составит до 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 70 самолётов», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что основная часть техники будет задействована от российской стороны.
Россия предоставит для учений 200 танков, 360 бронированных машин, до 190 систем залпового огня, орудий и миномётов и 55 боевых самолётов и вертолётов.
В июне на сербском аэродроме Ковин прошёл этап учений «Славянское братство — 2019», в которых приняли участие подразделения специального назначения из России, Сербии и Белоруссии.