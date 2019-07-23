В учениях России и Белоруссии задействуют до 950 единиц боевой техники

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Командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв сообщил, что в совместных учениях вооружённых сил России и Белоруссии «Щит Союза — 2019» в Нижегородской области примут участие до 950 единиц боевой техники.
В учениях России и Белоруссии задействуют до 950 единиц боевой техники
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Количество основных систем вооружения составит до 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 70 самолётов», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что основная часть техники будет задействована от российской стороны.

Россия предоставит для учений 200 танков, 360 бронированных машин, до 190 систем залпового огня, орудий и миномётов и 55 боевых самолётов и вертолётов.

В июне на сербском аэродроме Ковин прошёл этап учений «Славянское братство — 2019», в которых приняли участие подразделения специального назначения из России, Сербии и Белоруссии.

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