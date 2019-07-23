Спасатели провели учения в Артеке

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Спасатели провели учения в международном детском центре «Артек», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.
Спасатели провели учения в Артеке
  • © Сайт Главного управления МЧС России по Республике Крым

«Практические занятия по эвакуации начались с трёх коротких звонков, являющихся сигналом о возникновении пожара или другой возможной чрезвычайной ситуации», — рассказали в ведомстве.

Дети в сопровождении вожатых покинули корпуса и разместились на костровых площадках каждого лагеря.

Затем дети построились на стадионе, куда подъехала пожарная машина. Было организовано показательное выступление, в ходе которого ликвидировали условное возгорание.

В учениях участвовали 1,16 тыс. детей из лагерей «Кипарисный», «Лазурный» и «Морской».

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что спасатели провели учебную эвакуацию в летнем оздоровительном лагере «Радуга» в Санкт-Петербурге.

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